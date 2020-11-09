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Движение поездов восстановили на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Движение поездов восстановили на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр Карта всех событий

Движение поездов восстановили на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) и первом маршруте Московских центральных диаметров — Белорусско-Савеловском (МЦД-1) — между станциями Марк и Бескудниково. Об этом в понедельник, 9 ноября, рассказали в пресс-службе МЖД.

МЖД предпринимает необходимые меры для ввода движения в график, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее поезда на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживались по техническим причинам.

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восстановлено движение поездовСавеловское направление МЖДМЦД-1
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