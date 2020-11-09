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Движение аэроэкспрессов в Шереметьево вошло в график
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Движение аэроэкспрессов в Шереметьево вошло в график

Кирилл Николаев

Транспорт
Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. ПушкинаКарта всех событий

Движение аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево вошло в график. Об этом в понедельник, 9 ноября, заявили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что аэроэкспрессы следуют по расписанию. Отдельные рейсы задерживаются не более чем на десять минут, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее поезда на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД), а также экспрессы в аэропорт Шереметьево задерживались по техническим причинам.

Читайте также: Движение поездов восстановили на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1,

движение восстановлено«Аэроэкспрессы» до «Шереметьево»Москва
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