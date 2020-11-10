Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

улица Госпитальный Вал, 3, корпус 1, строение 2 Карта всех событий

Нежилое помещение в Басманном районе изымут для государственных нужд. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что площадь помещения составляет 406,8 квадратного метра. Оно находится на улице Госпитальный Вал, 3, корпус 1, строение 2.

Контроль за выполнением распоряжения возложили на заместителя руководителя департамента городского имущества Москвы Наталию Прусакову.

Ранее сообщалось, что более 20 нежилых помещений изымут для государственных нужд в Москве. Согласно распоряжению, два объекта находятся на улице Полярной. Речь идет о нежилых помещениях на улице Полярной, дом 16, корпус 1, и дом 17, корпус 1.

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