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Нежилое помещение в Басманном районе изымут для государственных нужд
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Нежилое помещение в Басманном районе изымут для государственных нужд

Юлия Курганова

Город
улица Госпитальный Вал, 3, корпус 1, строение 2Карта всех событий

Нежилое помещение в Басманном районе изымут для государственных нужд. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что площадь помещения составляет 406,8 квадратного метра. Оно находится на улице Госпитальный Вал, 3, корпус 1, строение 2.

Контроль за выполнением распоряжения возложили на заместителя руководителя департамента городского имущества Москвы Наталию Прусакову.

Ранее сообщалось, что более 20 нежилых помещений изымут для государственных нужд в Москве. Согласно распоряжению, два объекта находятся на улице Полярной. Речь идет о нежилых помещениях на улице Полярной, дом 16, корпус 1, и дом 17, корпус 1.

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нежилые помещенияБасманный районМосква
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