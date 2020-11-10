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Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Солнечногорске
Фото: pixabay.com

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Солнечногорске

Юлия Курганова

Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух женщин и ранении ребенка задержан в городе Солнечногорске Московской области. Об этом сообщается во вторник, 10 ноября, на сайте МВД Медиа.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 26-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик. Он подозревается в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений шестилетнему ребенку в одном из домов садового товарищества в Солнечногорске.

Мужчину в ближайшее время доставят в следственные органы.

Ранее сообщалось, что в субботу, 7 ноября, в Солнечногорске обнаружили тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме нашли шестилетнюю девочку с множеством колото-резаных ранений. Ребенка доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Одной из убитых женщин была доцент РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская. В пресс-службе вуза подтвердили информацию о смерти преподавателя.

Позже подмосковная прокуратура заявила, что к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен мигрант из ближнего зарубежья, который работал в доме семьи.

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