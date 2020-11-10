Назван вероятный мотив убийства двух женщин и ранения ребенка в Солнечногорске

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Мотивом убийства двух женщин и ранения шестилетней девочки в подмосковном Солнечногорске мог стать денежный долг за оказанные услуги. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области во вторник, 10 ноября.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый по делу об убийстве. Им оказался 26-летний гражданин одного из соседних государств. Мужчина работал у женщин подсобным рабочим.

По версии следствия, он мог убить их и ранить ребенка из-за денег, которые не были ему выплачены за сделанную работу.

Ранее сообщалось, что 7 ноября в Солнечногорске обнаружили тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме нашли шестилетнюю девочку с множеством колото-резаных ранений. Ребенка доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Одной из убитых женщин стала доцент РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская. В пресс-службе вуза подтвердили информацию о смерти преподавателя.

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