Более 65,6 миллиона тестов на коронавирус проведено в России

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В России за минувшие сутки провели еще 397 тысяч тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 10 ноября.

По данным портала, всего с начала пандемии было выполнено более 65,6 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом врачи продолжают наблюдать за состоянием 426 075 человек, у которых подозревают ковид.

Ранее стало известно, что в России появилась платформа для быстрой диагностики COVID-19.

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