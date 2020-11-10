Более 65,6 миллиона тестов на коронавирус проведено в России
В России за минувшие сутки провели еще 397 тысяч тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 10 ноября.
По данным портала, всего с начала пандемии было выполнено более 65,6 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.
При этом врачи продолжают наблюдать за состоянием 426 075 человек, у которых подозревают ковид.
Ранее стало известно, что в России появилась платформа для быстрой диагностики COVID-19.
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