Турция поддержала заявление о прекращении войны в Карабахе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В ходе беседы Анкара поддержала трехстороннее заявление по Карабаху, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Турецкая сторона поддержала принятое вчера тремя странами заявление, — подтвердила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА Новости.

Дипломат добавила, что стороны произвели обмен мнениями по ситуации и обсудили дальнейшие действия по закреплению перемирия в регионе.

Ранее премьер Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе с полуночи 10 ноября. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и России подписал соответствующее заявление.

Конфликтовавшие стороны также обменяются удерживаемыми лицами. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По информации Минобороны России, это 1970 военных, 90 БТР и 380 единиц другой техники.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня. Урегулировать ситуацию не помогали ни многократные призывы Москвы прекратить вражду, ни посредничество США.

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