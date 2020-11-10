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«Сильнейший удар»: Путин оценил ущерб экономике от коронавируса
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

«Сильнейший удар»: Путин оценил ущерб экономике от коронавируса

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Экономика в государствах-членах Шанхайской организации сотрудничества снизится в среднем на 3,2 процента из-за пандемии коронавируса. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во вторник, 10 ноября, на саммите лидером стран ШОС.

По словам российского лидера, COVID-19 нанес глобальной экономической системе «сильнейший удар», что привело к рецессии по всему миру.

— По расчетам, среднее падение экономик государств-членов ШОС в 2020 году составит 3,2 процента, — цитирует РИА Новости главу государства.

Он добавил, что названные им показатели меньше, чем в мире.

По данным на 10 ноября, в РФ выявили 20 977 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 1 817 109 случаев ковида. При этом 1 350 741 пациент переболел и вылечился, 31 161 — умер.

Ранее стало известно, что в РФ появилась платформа для быстрой диагностики коронавируса.

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