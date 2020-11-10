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«Плохо себя чувствует»: Нина Ургант экстренно вызвала врача
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

«Плохо себя чувствует»: Нина Ургант экстренно вызвала врача

Юлия Ямпольская

Происшествия

Народной артистке РСФСР Нине Ургант потребовалась помощь медицинских работников. Об этом во вторник, 10 ноября, она сообщил ФАН.

По ее словам, она плохо себя чувствует.

— Простите, у меня сейчас доктор, — сообщила Ургант.

Ее сын Андрей подтвердил, что состояние мамы ухудшилось в последнее время. Он периодически навещает ее и следит за здоровьем артистки.

— Я у нее был два дня назад в гостях. Она плохо себя чувствует, никого сейчас не принимает. Сейчас она уже перестала выходить из дома, очень плохо ходит, плохо говорит, забывает слова, плохо слышит. Постоянно с ней находятся сиделки, они меняют друг друга, — уточнил Ургант.

Напомним, 4 сентября актриса отметила 91-летие. Народная артистка РСФСР является лауреатом Государственной премии СССР.

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