«Плохо себя чувствует»: Нина Ургант экстренно вызвала врача

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Народной артистке РСФСР Нине Ургант потребовалась помощь медицинских работников. Об этом во вторник, 10 ноября, она сообщил ФАН.

По ее словам, она плохо себя чувствует.

— Простите, у меня сейчас доктор, — сообщила Ургант.

Ее сын Андрей подтвердил, что состояние мамы ухудшилось в последнее время. Он периодически навещает ее и следит за здоровьем артистки.

— Я у нее был два дня назад в гостях. Она плохо себя чувствует, никого сейчас не принимает. Сейчас она уже перестала выходить из дома, очень плохо ходит, плохо говорит, забывает слова, плохо слышит. Постоянно с ней находятся сиделки, они меняют друг друга, — уточнил Ургант.

Напомним, 4 сентября актриса отметила 91-летие. Народная артистка РСФСР является лауреатом Государственной премии СССР.

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