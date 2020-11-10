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Спасатели локализовали пожар в ангаре в Печатниках
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Спасатели локализовали пожар в ангаре в Печатниках

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, 3-й Угрешский проезд, 14Ас3Карта всех событий

Спасателям удалось локализовать пожар, который произошел в ангаре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ во вторник, 10 ноября.

— Локализован пожар на территории промзоны по адресу 3-й Угрешский проезд, дом 14а, строение 3, — уточнили в сообщении.

Ранее стало известно, что крупный пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы. По данным МЧС, из огня спасли четверых человек. Огонь распространился на площади около 200 квадратных метров. Известно, что во время пожара крыша ангара обрушилась.

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