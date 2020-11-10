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Крупный пожар в ангаре на юго-востоке столицы потушили
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Крупный пожар в ангаре на юго-востоке столицы потушили

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, 3-й Угрешский проезд, 14Ас3Карта всех событий

В Москве спасателям удалось потушить пожар, вспыхнувший в ангаре в столичном районе Печатники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по столице во вторник, 10 ноября.

— Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 13:29 пожар был ликвидирован, — говорится в сообщении.

В ликвидации огня участвовали 16 единиц техники и около 50 человек. Известно, что при пожаре по адресу 3-й Угрешский проезд, дом 14а, строение 3, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы. По данным МЧС, из огня спасли четверых человек. Огонь распространился на площади около 200 квадратных метров. Известно, что во время пожара крыша ангара обрушилась.

Читайте также: Спасатели локализовали пожар в ангаре в Печатниках

МЧСликвидация огняпожар
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