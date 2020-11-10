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Кандидатуру Новака утвердили для назначения вице-премьером РФ
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Кандидатуру Новака утвердили для назначения вице-премьером РФ

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру Александра Новака для назначения на должность заместителя председателя правительства РФ. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, 10 ноября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил повысить Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова. Новак руководил ведомством более восьми лет — с мая 2012 года.

Стоит отметить, что по новой процедуре назначения правительства, принятой после внесения поправок в Конституцию, нижняя палата парламента утверждает министров по предложению премьера, кроме глав силовых ведомств. Последних назначает президент РФ после консультаций с Советом Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав Минстроя, Минприроды и Минтранса. При этом министр энергетики Александр Новак станет десятым вице-премьером.

Читайте также: Политологи объяснили отставку трех министров и повышение Новака

Госдумавице-премьерАлександр Новак
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