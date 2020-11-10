Кандидатуру Новака утвердили для назначения вице-премьером РФ

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру Александра Новака для назначения на должность заместителя председателя правительства РФ. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, 10 ноября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил повысить Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова. Новак руководил ведомством более восьми лет — с мая 2012 года.

Стоит отметить, что по новой процедуре назначения правительства, принятой после внесения поправок в Конституцию, нижняя палата парламента утверждает министров по предложению премьера, кроме глав силовых ведомств. Последних назначает президент РФ после консультаций с Советом Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав Минстроя, Минприроды и Минтранса. При этом министр энергетики Александр Новак станет десятым вице-премьером.

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