Главархив Москвы рассказал о первых турникетах столичного метро

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

62 года назад, в начале ноября 1958 года в московском метро появились автоматические контрольные пункты — турникеты. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Главном архивном управлении Москвы.

— О том, как усовершенствовать систему прохода пассажиров в метрополитен, задумывались еще во время открытия первых станций — в 1935 году. Самыми первыми билетами стали картонные, на них проставлялась специальная отметка, и после билет действовал 35 минут. Затем появились бумажные билеты, которые при входе в метро надрывались контролером. Но такая схема вскоре стала неудобной: поток пассажиров только рос, что приводило к появлению очередей, — рассказала начальник отдела публикации архивного фонда Екатерина Алексеева.

В октябре 1935 года на станции «Дворец Советов» (в настоящее время — «Кропоткинская») прошли испытания первых двух механических турникетов, однако на этом все и закончилось.

Фото: Главархив Москвы

12 апреля 1957 года начальник столичного метрополитена Александр Ежов подписал приказ о проведении конкурса на лучший проект турникета. Тогда в конкурсе участвовал 31 проект, а сам документ хранится в Главархиве Москвы.

Согласно условиям конкурса, новые турникеты должны были работать от электросети, пропускная способность должна была составлять не менее 2000 пассажиров в час. Также турникеты должны были быть бесшумными и надежными, иметь счетчики количества пассажиров.

— Предъявили требования и к жетонам, была разработана единая жетонная система. Это было сделано для того, чтобы нетиповые (поддельные) жетоны не пропускали пассажиров. Если жетон был типовой, а турникет не срабатывал, жетон возвращался назад. Внутри турникета жетоны попадали в специальный опломбированный приемник. Его объем позволял делать выгрузку жетонов раз в сутки. Когда приемник наполнялся раньше срока или турникет оказывался неисправным, проход блокировался, подавался звуковой сигнал, — подчеркнула Екатерина Алексеева.

Наконец, 7 ноября 1958 года в московском метро начали появляться новые контрольные пункты, оснащенные турникетами. К 1 января 1961 года работы по установке полностью завершились. Турникеты действовали до 1 апреля 1991 года.

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