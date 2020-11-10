Госдума утвердила кандидатуру Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя

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Депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру Ирека Файзуллина на пост главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Соответствующее решение было принято во вторник, 10 ноября, на пленарном заседании.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с предложениям нижней палате парламента назначить главой Минстроя — первого заместителя министра ведомства Ирека Файзуллина.

Стоит отметить, что по новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, нижняя палата парламента утверждает министров по предложению премьера, кроме глав силовых ведомств. Последних назначает президент РФ после консультаций с Советом Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав Минстроя, Минприроды и Минтранса. При этом министр энергетики Александр Новак станет десятым вице-премьером.

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