Резидент «Мосмедпарка» начал производство транспортных систем для диагностики вирусов
Резидент комплекса биомедицинских технологий «Мосмедпарк» запустил производство транспортных систем для вирусов. Они необходимы для доставки биологических проб до места проведения диагностики.
Продукция состоит из пробирки с транспортной средой для вирусов, закупоренной винтовой крышкой, и зонда-тампона для отбора пробы. Эта технология обеспечивает сохранность вируса минимум на 48 часов. С помощью подобной системы можно перевести биоматериал на большое расстояние.
Производство было создано при поддержке Министерства промышленной политики и торговли Российской Федерации и Фонда развития промышленности.
В «Мосмедпарке» есть необходимая инфраструктура для производства медицинских изделий. Резидентам предоставляют помещения для офисов и лабораторий. «Мосмедпарк» находится под управлением технопарка «Строгино», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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