Резидент «Мосмедпарка» начал производство транспортных систем для диагностики вирусов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Резидент комплекса биомедицинских технологий «Мосмедпарк» запустил производство транспортных систем для вирусов. Они необходимы для доставки биологических проб до места проведения диагностики.

Продукция состоит из пробирки с транспортной средой для вирусов, закупоренной винтовой крышкой, и зонда-тампона для отбора пробы. Эта технология обеспечивает сохранность вируса минимум на 48 часов. С помощью подобной системы можно перевести биоматериал на большое расстояние.

Производство было создано при поддержке Министерства промышленной политики и торговли Российской Федерации и Фонда развития промышленности.

В «Мосмедпарке» есть необходимая инфраструктура для производства медицинских изделий. Резидентам предоставляют помещения для офисов и лабораторий. «Мосмедпарк» находится под управлением технопарка «Строгино», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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