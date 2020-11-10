Эколог рассказал, что нужно сделать для спасения Байкала

Фото: Патимат Абдурахманова, «Вечерняя Москва»

Международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов рассказал, что нужно сделать для спасения Байкала, так как уровень воды в озере снова опустился ниже критической отметки на один сантиметр. Об этом сообщает «МИР 24».

Эксперт объяснил, что уровень должен меняться, однако в данном случае имеет важное значение периодичность — раз в десять или раз в сто лет, а в данном случае нужно срочно заняться приведением инфраструктуры Байкала в надлежащее состояние, чтобы она соответствовала требованиям расширения диапазона слива воды.

— Чтобы в маловодье можно было сливать меньше воды, починить водозаборы, и чтобы в многоводье можно было сливать столько воды, сколько предусматривает проект Иркутской ГЭС. Это значит, нужно решить вопрос с застройкой пойм — либо вынести, либо застраховать, либо объяснить людям, как им быть в сегодняшней ситуации, потому что строились они в основном незаконно, — сказал Симонов.

Ранее сайт NEWS.ru писал, что глава Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как идет работа по восстановлению популяции байкальского омуля и поблагодарил голливудского актера Стивена Сигала в популяризации этого вида рыбы.

Источник: mir24.tv

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