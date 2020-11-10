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Эколог рассказал, что нужно сделать для спасения Байкала
Фото: Патимат Абдурахманова, «Вечерняя Москва»

Эколог рассказал, что нужно сделать для спасения Байкала

Оксана Васильева

Экология

Международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов рассказал, что нужно сделать для спасения Байкала, так как уровень воды в озере снова опустился ниже критической отметки на один сантиметр. Об этом сообщает «МИР 24».

Эксперт объяснил, что уровень должен меняться, однако в данном случае имеет важное значение периодичность — раз в десять или раз в сто лет, а в данном случае нужно срочно заняться приведением инфраструктуры Байкала в надлежащее состояние, чтобы она соответствовала требованиям расширения диапазона слива воды.

— Чтобы в маловодье можно было сливать меньше воды, починить водозаборы, и чтобы в многоводье можно было сливать столько воды, сколько предусматривает проект Иркутской ГЭС. Это значит, нужно решить вопрос с застройкой пойм — либо вынести, либо застраховать, либо объяснить людям, как им быть в сегодняшней ситуации, потому что строились они в основном незаконно, — сказал Симонов.

Ранее сайт NEWS.ru писал, что глава Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как идет работа по восстановлению популяции байкальского омуля и поблагодарил голливудского актера Стивена Сигала в популяризации этого вида рыбы.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Уровень воды в озере Байкал опустился ниже критической отметки

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