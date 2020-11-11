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Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания
Фото: pixabay.com

Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания

Василиса Чернявская 

Город

Городские службы повысили температуру в системе отопления из-за резкого похолодания. Как рассказал в среду, 11 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в настоящее время в магистральных сетях температура составляет 82-84 градусов.

— Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема, — отметил заммэра.

Задание ответственным службам выдается заранее, в зависимости от прогноза погоды.

При этом корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

В начале октября отопление включили на всех объектах столицы. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, тепло подается в 34 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи социальных учреждений.

По его словам, отопительный сезон в этом году начался раньше, соответствующее поручение поступило от мэра столицы Сергея Собянина. Это объясняется переходом граждан на дистанционный режим работы.

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Петр Бирюковпохолоданиеподача отопления
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