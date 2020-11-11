Воспитанник хоккейного клуба «Витязь» получил Кубкок «Карьяла»

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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что воспитанник подмосковного хоккейного клуба «Витязь» стал обладателем Кубка «Карьяла» в составе сборной России, пишет «Радио 1».

— Поздравляю Захара Бардакова с дебютом за национальную команду. Средний возраст сборной России на Кубке «Карьяла» не превышает 19 лет. Этот молодой и очень перспективный коллектив приятно удивил поклонников хоккея по всему миру. Три победы в трех играх и одиннадцать заброшенных шайб — отличный результат... Захар Бардаков имеет хорошие шансы пробиться в состав молодежной сборной России..., — сказал министр.

Отмечается, что еще один воспитанник команды из Подольска, который сейчас играет за СКА, Василий Подколзин выбран капитаном сборной России.

Ранее ФАН писал, что сборная команда России по хоккею стала победителем финского этапа Евротура и обладателем Кубка Карьяла. Прошедшая в Хельсинки хоккейная встреча сборных России и Чехии завершилась счетом 3:0, обеспечив российской команде первое место на первом этапе Евротура.

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