Акцию «Надень уже эту маску» поддержали 76 регионов России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За шесть дней акции «Надень уже эту маску» ее участники разместили в социальных сетях более пяти тысяч сообщений. Об этом 11 ноября «Вечерней Москве» сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что общий охват публикаций составил более 30 миллионов человек.

— К флешмобу присоединились более 900 рестораторов, свыше 1000 представителей фитнеса, 1000 салонов красоты и другие организации по всей стране. Инициативу поддержали в 76 регионах России, а также белорусские компании, — рассказал Алексей Фурсин.

По его словам, флешмоб призван напомнить пользователям социальных сетей о важности использования масок и перчаток.

— Это поможет защитить здоровье и жизни огромного количества людей и сдержать распространение коронавирусной инфекции. Общая эпидемиологическая ситуация сегодня зависит от сознательности каждого из нас, — подчеркнул глава департамента.

Алексей Фурсин также рассказал, что с идеей такой акции к департаменту обратились представители бизнес-сообщества: владельцы предприятий общественного питания, салонов красоты, фитнес-индустрии. А автором инициативы выступила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

— Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы оказал организационную поддержку этой инициативе, а также запустил специальный лендинг для представителей бизнеса save.moscow.business. На странице размещена информация о флешмобе и шаблоны объявлений для разных типов заведений о необходимости использования масок. Предприниматели могут их распечатать и наклеить на входе, — добавил он.

В свою очередь президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева отметила, что этот флешмоб был создан, чтобы донести до клиентов информацию о важности соблюдения мер безопасности.

— Фитнес как отрасль, которая построена на постоянном контакте клиента и человека, оказывающего услугу, в условиях пандемии находится под постоянным контролем со стороны государства и надзорных органов, — рассказала она. — И мы находимся в той ситуации, когда должны соблюдать требования безопасности, которые необходимы для работы фитнеса, и при этом создать условия для комфортного пребывания клиента в фитнес-клубах.

По ее словам, делать это довольно непросто, поскольку все чаще фитнес-индустрия встречается с негативной реакцией клиентов, которые по каким-то причинам не хотят надевать маски или измерять температуру на входе в фитнес-клубы.

— И в таких случаях, к сожалению, государство пока общается с бизнесом посредством штрафов. Недопонимание со стороны клиентов приводит к прецедентам, когда клубы штрафуют за нарушение мер безопасности, — добавила Ольга Киселева. — Именно поэтому флешмоб #НаденьУжеЭтуМаску — это способ вести коммуникацию с властями и, что самое важное, достучаться до клиентов, напомнив им, что соблюдение таких простых правил позволит любимому фитнес-клубу работать, а самому клиенту — заниматься фитнесом в любое время.

К акции присоединились и салоны красоты. Вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова отметила, что многие салоны и до пандемии использовали маски в работе — их носили сотрудники.

— Мы понимаем, что маска помогает снизить риск заболевания и распространения инфекции, — сказал она. — Участие во флешмобе поможет показать нашим гостям, что такое простое правило, как ношение маски, — это не ограничение свободы, а возможность защитить себя, своих близких, снизить темпы распространения коронавируса.

Литвинова считает, что, если есть хотя бы небольшой шанс того, что маска спасет от заболевания, то ее надо носить. Важно отметить, что этот флешмоб ориентирован не только на посетителей, но и на сотрудников. По словам вице-президента Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, нередко сами работники приспускают маски, в результате чего предприятия получают штрафы.

— У каждого из нас есть возможность не только позаботиться о своем здоровье, но и защитить свои любимые заведения от закрытия, — подчеркнула Нина Литвинова.

Присоединиться к акции может любой желающий, сделав свое фото в маске и разместив его с хештегом флешмоба #НаденьУжеЭтуМаску. При этом важно не только размещать посты в социальных сетях, но и самим соблюдать эти простые правила защиты от коронавирусной инфекции.

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