Участники протестов в Ереване выдвинули Пашиняну ультиматум

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, подписавшему мирное соглашение с Баку по Нагорному Карабаху. В частности, армянскому премьеру дали время до полуночи для добровольной отставки.

Ранее оппозиционеры собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя лозунг «Никол — предатель». Правоохранители задержали около 130 человек.

В свою очередь, представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» заявил о создании комитета национального спасения, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

Читайте также: Алиев заявил о победе Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе