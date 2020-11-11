Организатор акции протеста в Ереване призвал митингующих разойтись по домам

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Один из организаторов акции протеста у здания парламента в Ереване Арцвик Минасян попросил митингующих разойтись по домам. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 ноября.

Ранее сотрудники полиции дали протестующим пять минут для того, чтобы те покинули территорию перед зданием парламента.

Стоит отметить, что 11 ноября в Ереване проходит массовая акция оппозиции — ее участники требуют отставки премьер-министра Армении Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

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