«Военные скажут свое слово»: чем обернется для Армении отставка Пашиняна

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Местных жителей привели в ярость условия соглашения, в рамках которого некоторые спорные территории отходят празднующему победу в карабахской войне Азербайджану. Митингующие дали политику время до полуночи для добровольной отставки. Пойдет ли глава армянского правительства на уступки и что будет с Арменией, если он сложит полномочия, «Вечерняя Москва» спросила у политолога Андрея Арешева.

Внутриполитическая ситуация в этом закавказском государстве на данный момент сопряжена с неопределенностью — гадать о будущем как страны, так и ее премьера довольно сложно, считает политолог. По его мнению, пока что невозможно понять, сумеет ли оппозиция добиться своего. Однако с уверенностью можно сказать, что Ереван пошел на «крайне болезненные шаги».

— Он фактически теряет большую часть Карабаха, а в перспективе нескольких лет — весь Карабах, — подчеркнул собеседник «ВМ».

С другой стороны, люди бастуют без четкого альтернативного видения выхода из сложившегося положения. Всплески революционных настроений походят на обычные митинговые эмоциональные высказывания, говорит Арешев.

В настоящее время, продолжил он, важно, чтобы органы власти активно обсуждали ситуацию. В противном случае есть риск увязнуть в «митинговой демократии», которая, по мнению политолога, не ведет ни к чему хорошему.

Протесты в Армении начались ночью 10 ноября / Фото: youtube.com

На фоне политических провалов Пашиняна появились слухи о его бегстве из страны, однако до сих пор это не было подтверждено. По одним сведениям, он скрывается в Америке, по другим — на российской военной базе в армянском Гюмри.

Комментируя данные сообщения, Арешев напомнил, что часть окружения Пашиняна действительно имела связи со структурами американского происхождения. Однако возникает логичный вопрос: почему именно Штаты (если вообще они) избраны в качестве убежища? С тем же успехом премьер мог бы скрываться во Франции, поддерживающей хорошие отношения с Арменией, отметил политолог.

— Все это, конечно, частности. Важно то, что Пашинян за свой недолгий срок правления (с 8 мая 2018 года — прим. «ВМ») себя полностью дискредитировал и показал откровенную неадекватность в сложившейся ситуации, — добавил он.

Гадать о том, уйдет ли Пашинян в отставку, преждевременно, поскольку его будущее пока «туманно», считает собеседник «ВМ». Тем не менее Еревану стоит опасаться такого исхода, так как, по мнению политолога, у него нет людей, способных объединить общество, политические и бизнес-элиты. В плане конкуренции на пространстве внутренней политики Армении «все довольно печально даже по сравнению с 2015–2016 годами».

— Здесь многое зависит от разума представителей армянских элит. Пока что я не вижу в республике таких фигур, которые предложили бы внятный план действий, однако нельзя терять надежды, что они появятся среди оппонентов Пашиняна, — сказал эксперт.

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

По его словам, «управленческая чехарда» началась после лишения экс-премьера Армении Карена Карапетяна полномочий (он возглавлял правительство с 2016 по 2018 год — прим. «ВМ»). Результаты неустроенности внутренней политики дают о себе знать сейчас, в 2020 году, уточнил Арешев.

— Я не исключаю, что в условиях неопределенности и углубляющегося кризиса военные могут сказать свое слово и сформировать переходные структуры власти, чтобы обеспечить безопасность в среднесрочной перспективе, — заявил он.

Некоторые официальные лица армянских вооруженных сил, а также представители минобороны страны уже участвуют в соответствующих консультациях, заключил собеседник «ВМ».

Напомним, в ночь на 10 ноября Никол Пашинян заявил о подписании с Россией и Азербайджаном заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, ряд территорий отходит Азербайджану, а по линии соприкосновения в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

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