Стычки между противниками Пашиняна и полицией начались в центре Еревана

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

В центре Еревана начались стычки между противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна и полицейскими. Об этом сообщает ТАСС в среду, 11 ноября.

Столкновения между протестующими и полицией на площади Республики начались, когда стражи порядка попытались задержать оппозиционных политиков.

Протесты вспыхнули после сообщений о решении заключить соглашение о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе, которое поддержал Пашинян.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее в Кремле рассказали о задачах российских миротворцев, которые были отправлены в Нагорный Карабах.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

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