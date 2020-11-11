Главврач больницы № 2 назвала процент загрузки коечного фонда в медучреждении
В столичной инфекционной больнице № 2 в настоящее время занято 99 процентов коечного фона. Об этом в среду, 11 ноября, сообщила главный врач медицинского учреждения Светлана Краснова в эфире телеканала «Россия-1».
По ее словам, весной в больнице было 25 процентов пациентов в возрасте старше 65 лет. Краснова добавила, что больница уже приняла около 500 беременных женщин, которые заразились коронавирусом.
Ранее главный врач больницы № 67 Андрей Шкода рассказал, как лечат от коронавируса в «Крылатском».
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