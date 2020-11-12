Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Почта России» перешла на усиленный режим работы
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

«Почта России» перешла на усиленный режим работы

Татьяна Плотникова

Общество

Логистические и сортировочные узлы «Почты России» в столичном регионе переведены в режим повышенной готовности в связи с началом сезона распродаж. Об этом рассказали в пресс-службе оператора в Москве и Подмосковье.

В связи с увеличением потока почтовых отправлений с середины ноября, когда начинается сезон распродаж, «Почта России» объявила режим повышенной готовности, а также ввела 32 дополнительных маршрута в столичном регионе.

Чтобы максимально эффективно распределить нагрузку на логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки, для обработки международных отправлений будет использоваться технология анализа Big Data («большие данные» — комплекс инструментов, подходов и методов работы с информацией, позволяющих решать несколько глобальных задач).

Кроме того, для оперативной обработки посылок в сортировочных центрах «Почта России» наняла дополнительный персонал и совместно с таможенными органами разработала план действий в случае пиковых нагрузок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее эксперты выяснили, какие онлайн-покупки стали популярны среди москвичей.

Читайте также: Началась пора больших распродаж

посылкаФГУП «Почта России»Московская область
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте