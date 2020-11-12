«Почта России» перешла на усиленный режим работы

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Логистические и сортировочные узлы «Почты России» в столичном регионе переведены в режим повышенной готовности в связи с началом сезона распродаж. Об этом рассказали в пресс-службе оператора в Москве и Подмосковье.

В связи с увеличением потока почтовых отправлений с середины ноября, когда начинается сезон распродаж, «Почта России» объявила режим повышенной готовности, а также ввела 32 дополнительных маршрута в столичном регионе.

Чтобы максимально эффективно распределить нагрузку на логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки, для обработки международных отправлений будет использоваться технология анализа Big Data («большие данные» — комплекс инструментов, подходов и методов работы с информацией, позволяющих решать несколько глобальных задач).

Кроме того, для оперативной обработки посылок в сортировочных центрах «Почта России» наняла дополнительный персонал и совместно с таможенными органами разработала план действий в случае пиковых нагрузок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее эксперты выяснили, какие онлайн-покупки стали популярны среди москвичей.

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