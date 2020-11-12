Иммунолог назвал оптимальный вариант течения COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что вариант бессимптомного течения коронавирусной инфекции является оптимальным для любого заразившегося человека.

Как пояснил медик, бессимптомный COVID-19 не представляет какой-либо опасности, поскольку человек не испытывает болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья.

При этом Болибок подчеркнул, что фраза «человек болеет бессимптомно» является некорректной.

— Если человек заболел — у него всегда есть симптомы, а здесь он не заболел, он заразился, но не болеет, — объяснил эксперт в интервью «Национальной службе новостей».

Ранее вирусолог назвал фактор, от которого зависит риск повторного заражения коронавирусной инфекцией.

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