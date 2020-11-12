Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Иммунолог назвал оптимальный вариант течения COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иммунолог назвал оптимальный вариант течения COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что вариант бессимптомного течения коронавирусной инфекции является оптимальным для любого заразившегося человека.

Как пояснил медик, бессимптомный COVID-19 не представляет какой-либо опасности, поскольку человек не испытывает болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья.

При этом Болибок подчеркнул, что фраза «человек болеет бессимптомно» является некорректной.

— Если человек заболел — у него всегда есть симптомы, а здесь он не заболел, он заразился, но не болеет, — объяснил эксперт в интервью «Национальной службе новостей».

Ранее вирусолог назвал фактор, от которого зависит риск повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Не надо торопиться со сдачей анализов»: врачи перечислили главные опасности самолечения при COVID-19

мнение врачакоронавирусбессимптомные носители
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте