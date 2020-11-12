Петр Бирюков: В Москве завершен ремонт дорог в рамках подготовки к зиме

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве завершились работы по текущему ремонту дорог в рамках подготовки к зиме. Как рассказал в четверг, 12 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, из-за непростой эпидемиологической ситуации работы начались позже, однако весь запланированный объем выполнен.

— Всего отремонтировано 19,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия, — сообщил заммэра.

По его словам, одной из главных задач ремонта стала ликвидация колейности, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температур.

Всего в работах участвовало до девяти тысяч человек и шести тысяч единиц специализированной техники.

Петр Бирюков сообщил, что в нынешнем году ремонт асфальтобетонного покрытия был выполнен на участках МКАД, Третьего транспортного и Садового колец, Ленинградского, Варшавского шоссе, Ленинского и Севастопольского проспектов, проспекта Мира, на всем протяжении Алтуфьевского и Коровинского шоссе, Большой Академической, Крылатской и Молодогвардейской улиц, Центральной аллее ВДНХ и на многих других значимых объектах.

Заместитель мэра отдельно отметил ремонт дорожного покрытия на Тверской улице, где менее чем за двое суток заменили асфальт на участке 1,3 километра.

— Наши специалисты использовали современную технологию бесшовной укладки «единым ковром», — пояснил Петр Бирюков. — Она позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения.

В настоящее время в городе завершаются работы по благоустройству, в рамках которых на ряде участков дорог ведется замена асфальтобетонного покрытия.

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