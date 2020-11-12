В Центре Гамалеи назвали главную трудность борьбы с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России стало трудно бороться с коронавирусом из-за того, что эпидемия из завозной превратилась в локальную. Об этом рассказал директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург во время выступления на встрече Еврейского делового клуба Solomon.help. Трансляция велась на сайте YouTube.

По его словам, в России появилось множество собственных локальных очагов инфекции, что усложняет ситуацию.

— Для нашей страны данная инфекция начиналась как завозная. То есть основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку, — сказал Александр Гинцбург.

Он отметил, что после локализации эпидемического процесса блокировать пути передачи инфекции стало фактически невозможно.

Академик уточнил, что в начале пандемии транспортных путей завоза коронавируса было меньше десятка, а теперь таких очагов инфекции сотни тысяч или больше.

Ранее Гинцбург рассказал, сколько времени займет вакцинация от COVID-19 всех желающих.

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