Гинцбург уточнил, сколько времени займет вакцинация от COVID-19 всех желающих

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцинация от нового типа коронавирусной инфекции всех желающих может занять около года. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 11 ноября, во время заседания Еврейского делового клуба.

— А доступная вакцинация, вакцинация по месту жительства... такой момент должен наступить у нас в январе-феврале, — передает слова Гинцбурга РИА Новости.

Ранее сообщалось, что исследование вакцины «Спутник V» на детях и беременных начнется в мае-июне 2021 года. Кроме того, Гинцбург уточнил, что вся вакцина «Спутник V» была выкуплена государством, в связи с чем, по его словам, она не продается «ни в розницу, ни другим способом».

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