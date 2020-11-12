Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за сутки госпитализировали 1426 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в четверг, 12 ноября, в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в городе за сутки выявили 5997 новых случаев инфекции. В больницах Москвы к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 371 человек.

Фото: Оперштаб

Среди новых инфицированных 43,1 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 29,1 процента — от 46 до 65 лет, 9,0 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,5 процента составляют люди старше 80 лет, а 15,3 процента — дети.

Ранее врач рассказал, сколько займет полная реабилитация после COVID-19.

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