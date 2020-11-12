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Коронавирус выявили у 5997 человек в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 5997 человек в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 5997 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в столичном Оперштабе по борьбе с инфекцией.

Московские врачи вылечили еще 3959 пациентов от коронавируса за сутки. Таким образом, общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.

В России за минувшие сутки выявили 21 608 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили уровень иммунитета к коронавирусу в регионах. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

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