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Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 52 миллиона
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 52 миллиона

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты из американского Университета имени Джонса Хопкинса подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире выявлено 52 041 441 случай заражения.

При этом количество летальных исходов достигло 1 282 046. Выздоровели более 33,8 миллиона пациентов с COVID-19, сообщается на официальном сайте Университета.

Напомним, в России днем ранее был установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции за сутки: в стране от COVID-19 скончались 432 человека.

Кроме того, стало известно, что в России за сутки выявили 19 851 случай заболевания коронавирусом. Рекорд по числу выявленных зараженных пациентов за сутки был зафиксирован два дня назад — 9 ноября. Тогда выявили 21 798 заболевших.

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