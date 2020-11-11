Еще 71 человек с коронавирусом умер за сутки в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончался 71 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что около 70 процентов населения мира должны получить вакцину от нового типа коронавируса для того, чтобы пандемия завершилась и заболевание перестало представлять угрозу.

При этом исследование вакцины «Спутник V» на детях и беременных начнется в мае-июне 2021 года. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что вся вакцина «Спутник V» была выкуплена государством, в связи с чем, по его словам, она не продается «ни в розницу, ни другим способом».

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