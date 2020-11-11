Около 1,5 миллиона человек планируют привить в РФ от COVID до конца года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Не менее 1,5 миллиона россиян планируется привить от нового типа коронавирусной инфекции в текущем году. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 11 ноября.

— Всего порядка 40–45 тысяч наших граждан уже привились, — уточнил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в ходе пострегистрационных испытаний вакцины никаких новых побочных эффектов не было. Гинцбург добавил, что около 80 процентов людей, которым сделали прививку, не имеют никаких нежелательных реакций.

Ранее сообщалось, что исследование вакцины «Спутник V» на детях и беременных начнется в мае-июне 2021 года. Кроме того, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что вся вакцина «Спутник V» была выкуплена государством, в связи с чем, по его словам, она не продается «ни в розницу, ни другим способом».

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