Еще 3959 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Московские врачи вылечили еще 3959 пациентов от коронавируса. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705 человек, передает в Telegram-канале столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали, какие симптомы помогут отличить коронавирусную инфекцию от гриппа, а также перечислили случаи, когда следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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