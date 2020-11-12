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Роспотребнадзор закрыл фитнес-клуб в Чертанове за нарушение мер против COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор закрыл фитнес-клуб в Чертанове за нарушение мер против COVID-19

Юлия Ямпольская

Общество
Россия, Москва, Кировоградская улица, 23А Карта всех событий

Роспотребнадзор выявил нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции в фитнес-клубе в Чертанове. Деятельность организации остановили до решения суда. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

По его словам, фитнес-клуб находится по адресу улица Кировоградская, дом 23а.

— В ходе обследования были выявлены серьезные нарушения санитарных правил, а именно: все помещения фитнес-клуба не обеспечены системами для обеззараживания воздуха, дезинфекционный режим на объекте полностью не организован, ответственный сотрудник не владеет методикой приготовления дезинфицирующего средства. Обработка контактных поверхностей в полной мере не проводится, санитайзеры не установлены, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что организация не осуществляет контроль за использованием клиентами масок и перчаток.

— Ввиду выявленных нарушений ответственное юридическое лицо будет уведомлено о составлении протокола о временном запрете деятельности, материалы дела будут направлены в суд, — объяснил Омелич.

Фитнес-клуб получит штраф на сумму до 500 тысяч рублей. Организация также может быть впоследствии закрыта на срок до 90 суток.

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