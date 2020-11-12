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Футбольные и хоккейные матчи в Москве могут проходить с заполняемостью в 25 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Футбольные и хоккейные матчи в Москве могут проходить с заполняемостью в 25 процентов

Юлия Ямпольская

Город

Футбольные и хоккейные матчи в столице могут проводить с участием зрителей. Однако заполняемость трибун должна быть не более 25 процентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 12 ноября.

По его словам, не все спортивные заведения смогут соответствовать данным требованиям.

— Если какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна — должна быть создана какая-то атмосфера праздника. Ну да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим. Но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25 процентов, — уточнил глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что на данный момент Роспотребнадзор и Департамент спорта Москвы проводят работу по анализу заявок от организаций.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице дистанционное обучение для школьников, скорее всего, будет продлено в связи с пандемией.

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