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Павильон № 49 отремонтируют на ВДНХ
Фото: пресс-служба департамента культурного наследия Москвы

Павильон № 49 отремонтируют на ВДНХ

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Павильон № 49 «Воспроизводство сельскохозяйственных животных» отремонтируют на территории ВДНХ. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Специалисты обновят фасады здания, заменят инженерные системы и проведут полную внутреннюю отделку помещений. В настоящее время продолжаются работы по воссозданию памятников павильонов «Узбекистан», «Коневодство» и «Цветоводство и озеленение».

На территории выставки уже отреставрировано более 20 объектов культурного наследия и открыто 13 музеев. На ВДНХ созданы современные культурные, образовательные и спортивные пространства, сообщает Интерфакс.

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