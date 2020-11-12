Павильон № 49 отремонтируют на ВДНХ
Павильон № 49 «Воспроизводство сельскохозяйственных животных» отремонтируют на территории ВДНХ. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Специалисты обновят фасады здания, заменят инженерные системы и проведут полную внутреннюю отделку помещений. В настоящее время продолжаются работы по воссозданию памятников павильонов «Узбекистан», «Коневодство» и «Цветоводство и озеленение».
На территории выставки уже отреставрировано более 20 объектов культурного наследия и открыто 13 музеев. На ВДНХ созданы современные культурные, образовательные и спортивные пространства, сообщает Интерфакс.
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