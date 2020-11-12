Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, проспект Вернадского, 7 Карта всех событий

Несмотря на введенные дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, некоторые московские цирки планируют работать на новогодние праздники. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Большого Московского цирка на проспекте Вернадского отметили, что руководство приняло решение о продолжении работы. В программу мероприятий будут внесены небольшие изменения. Вместо проекта «Больше-меньше» на манеж вернется спектакль «OFU с участием братьев Запашных».

Генеральный директор Московского цирка Никулина Максим Никулин заявил, что из-за пандемии организация оказалась в сложном положении. Цирк Никулина не планирует отменять спектакли и подготовил «неожиданную» новогоднюю программу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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