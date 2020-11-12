Акции протеста с требованием отставки Пашиняна возобновились в Ереване

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Около тысячи человек собрались на акции протеста в Ереване и вновь выступают за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие собрались у здания Института древних рукописей «Матенадаран» в центре Еревана.

— Где это видано, чтобы капитулянт не ушел. Уходи, мы пытаемся спасти нашу Родину, — передает ТАСС слова депутата армянского парламента от партии «Процветающая Армения» Наиры Зограбян.

Напомним, 11 ноября представители оппозиции потребовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Однако заседание совета парламента Армении, который должен решить вопрос о повестке возможного внеочередного заседания Национального собрания темы об отставке премьера страны, не состоялось из-за отсутствия кворума. В Специальной следственной службе Армении позже сообщили, что в связи с акцией протеста армянской оппозиции было возбуждено уголовное дело.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

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