Онищенко рассказал об опасности новогоднего застолья

Фото: Пресс-служба Госдумы

Введение в столице ограничений в зимние праздники в связи с распространением коронавируса — правильная мера. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, Новый год нужно отмечать в кругу родных, хотя и здесь существуют определенные риски.

Москвичи, как заметил Онищенко, любят отмечать подобные торжества на открытых площадках, устраивая народные гулянья. Однако в этот раз нужно максимально избегать массового скопления людей на Красной площади, ВДНХ и других городских зонах, считает парламентарий.

— Конечно, с одной стороны, праздновать Новый год на Красной площади — это традиция, которую любят все горожане, — сказал собеседник «ВМ». — С другой стороны — это риск подцепить коронавирус, находясь в окружении большого количества людей. Я считаю, что это правильная мера — не собирать в одной локации огромное количество людей.

Парламентарий призвал граждан отказаться от походов на массовые мероприятия, в развлекательные учреждения в новогоднюю ночь, тем более, все они будут закрыты:

— Это повод вспомнить, что Новый год — семейное торжество. Но и здесь нужно быть предельно аккуратным, ведь большинство случаев передачи COVID-19 происходит среди близких людей. А в Новый год за одним столом собираются представители разных поколений, поэтому и риск передачи возрастает.

Собеседник «ВМ» призвал соблюдать все меры безопасности при посещении родных в новогодние праздники, а лучше, как считает парламентарий, и вовсе отказаться от визитов и приема гостей.

Ранее стало известно о том, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал отменить массовые мероприятия в столице в новогоднюю ночь. Такое решение, как заявил глава города, стало вынужденным в свете сложной эпидемиологической обстановки.

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