Более 960 человек проходят лечение в больнице в Коммунарке

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В настоящее время в больнице в Коммунарке, где занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, находятся 967 человек. Об этом в четверг, 12 ноября, на своей странице в социальной сети в Facebook сообщил главный врач медицинского учреждения № 40 Денис Проценко.

По его словам, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 217 человек, а на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 36.

В больницу в среду, 11 ноября, поступили 118 пациентов, а 137 человек были выписаны. Также в этот день зафиксировано 35 летальных исходов.

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