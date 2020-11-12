Последствия прорыва трубы в Дзержинском планируют устранить к 21:00

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Последствия крупной аварии на трубопроводе в подмосковном Дзержинском планируется ликвидировать к 21:00 по московскому времени. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области в четверг, 12 ноября.

— Ориентировочное время восстановления подачи горячей воды — 21:00 четверга, — заявил собеседник агентства.

Напомним, что на Томилинской улице возник прорыв трубы с горячей водой. В тот момент четыре девочки 2008 года рождения переходили дорогу. В результате они получили термические ожоги ног. Детей направили в медицинское учреждение.

Из-за аварии на трубопроводе без отопления и горячей воды остались почти 40 жилых домов и три социально значимых объекта.

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