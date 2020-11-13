Роспотребнадзор дал советы для покупок на онлайн-распродажах

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Чтобы извлечь из «черной пятницы» в интернет-магазинах выгоду и не попасться мошенникам, следует быть внимательными. В Роспотребнадзоре дали советы гражданам для покупок в этот день. Соответствующий перечень опубликован на сайте ведомства.

Специалисты порекомендовали проверить цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар резко подорожал перед акцией и со скидкой стал стоить столько же, сколько и раньше, то привлечь к ответственности продавца будет невозможно.

Также эксперты предупредили, что слишком низкая цена может говорить о том, что товар является подделкой. В таком случае лучше попросить у продавца предоставить свидетельство безопасности продукта. Кроме того, низкая стоимость товара может компенсироваться высокой ценой за его доставку. С ней лучше ознакомиться до оформления покупки.

В Роспотребнадзоре также предостерегли граждан от попадания на фишинговые сайты, целью которых является получение личных данных пользователя.

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