СМИ: Джо Байден победил в колеблющемся штате Аризона

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Претендент на пост президента США Джо Байден победил на выборах в колеблющемся штате Аризона (11 голосов выборщиков). Об этом говорится в прогнозе CNN.

По данным телекомпании, после обработки 99 процентов бюллетеней демократ набирает в штате 49,4 процента голосов, в то время как его оппонент, республиканец Дональд Трамп — 49,1 процента. Разница между политиками превышает 11 тысяч голосов.

Ранее Associated Press и Fox News также предрекали Байдену победу в Аризоне. Многие другие авторитетные СМИ тоже отмечали лидерство демократа, хотя и признавали, что итоги голосования в Аризоне не так однозначны.

При этом 13 ноября стало известно, что суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент страны Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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