«Уймись, Агатка»: блогер Миро раскритиковала Муцениеце за травлю Карпович
Бывшая супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце никогда не простит звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович за разрушение ее семьи. Об этом заявила блогер Лена Миро.
— Стало совершенно очевидно, что Агата Мученица никогда не простит мадам Карпович. Увела мужа? Будешь страдать, — написала Миро в личном блоге.
Она дала оценку материалам об Агате Муцениеце, которые появлялись в разных СМИ. Миро заметила, что экс-супругу Прилучного описывали как «женщину европейского склада», которая первой приняла решение закончить отношения.
— Ржака, конечно, так и хочется сказать: «Уймись, Агатка». Муж твой сбежал не к Карпович, а от тебя. Не то чтобы Мирослава была совсем безгрешна — этого я не утверждаю. Но уходят не к кому-то, а от кого-то, и эта «кто-то», от кого ушли, — это ты, — уверена Миро.
Она посоветовала Муцениеце перестать пакостить Карпович и вместо этого переключиться на свою жизнь.
Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.
После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.
Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления и угрозы в адрес его близких. В конце октября СМИ появилась информация, что Прилучный бросил Карпович.
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