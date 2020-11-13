«Уймись, Агатка»: блогер Миро раскритиковала Муцениеце за травлю Карпович 

Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Бывшая супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце никогда не простит звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович за разрушение ее семьи. Об этом заявила блогер Лена Миро.

— Стало совершенно очевидно, что Агата Мученица никогда не простит мадам Карпович. Увела мужа? Будешь страдать, — написала Миро в личном блоге.

Она дала оценку материалам об Агате Муцениеце, которые появлялись в разных СМИ. Миро заметила, что экс-супругу Прилучного описывали как «женщину европейского склада», которая первой приняла решение закончить отношения.

— Ржака, конечно, так и хочется сказать: «Уймись, Агатка». Муж твой сбежал не к Карпович, а от тебя. Не то чтобы Мирослава была совсем безгрешна — этого я не утверждаю. Но уходят не к кому-то, а от кого-то, и эта «кто-то», от кого ушли, — это ты, — уверена Миро.

Она посоветовала Муцениеце перестать пакостить Карпович и вместо этого переключиться на свою жизнь.

Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления и угрозы в адрес его близких. В конце октября СМИ появилась информация, что Прилучный бросил Карпович.

Читайте также: «Бродят разные чувства»: таролог оценила шансы на воссоединение Прилучного и Муцениеце