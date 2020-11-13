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Раскрыта стоимость содержания Зеленского в больнице для пациентов с COVID-19
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Раскрыта стоимость содержания Зеленского в больнице для пациентов с COVID-19

Ростислав Зубков

В мире

Стоимость содержания президента Украины Владимира Зеленского в украинской государственной больнице «Феофания», куда его доставили с коронавирусом, точно такая же, как у любого другого пациента. Об этом главврач учреждения Игорь Семенив сказал Интерфаксу.

— Это в среднем 7,8 тысячи гривен (около 300 долларов — прим. «ВМ»). Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие, — заявил медик.

Он отметил, что можно надеяться на скорое выздоровление политика. Признаков возможного осложнения состояния Зеленского нет, заключил собеседник агентства.

Несколько дней назад президент Украины сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак также получил положительный тест на COVID-19. 12 ноября стало известно о госпитализации украинского лидера.

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