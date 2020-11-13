Кремль заявил о своем абсолютном доверии российским вирусологам
Кремль не вправе оценивать эффективность российской вакцины от коронавируса, но доверяет по этому вопросу мнению вирусологов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью «RT Россия».
— Мы абсолютно верим нашим вирусологам, — подчеркнул представитель Кремля.
Он отметил, что совсем недавно Центр Гамалеи, разработчик первой вакцины от COVID-19, представил новые результаты своих исследований по теме пандемии.
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