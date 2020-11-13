Велосипедный вор был задержан на востоке Москвы

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

Велосипедный вор был задержан в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве.

В полицию района Выхино-Жулебино с заявлением обратился 39-летний житель Московской области, который сообщил о том, что неизвестное лицо тайно похитило велосипед и видеорегистратор из автомобиля. Общая сумма ущерба составила 36 014 рублей.

Как рассказали в пресс-службе, участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержан ранее судимый 39-летний житель Московской области.

По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.

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