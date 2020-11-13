Велосипедный вор был задержан на востоке Москвы
Велосипедный вор был задержан в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве.
В полицию района Выхино-Жулебино с заявлением обратился 39-летний житель Московской области, который сообщил о том, что неизвестное лицо тайно похитило велосипед и видеорегистратор из автомобиля. Общая сумма ущерба составила 36 014 рублей.
Как рассказали в пресс-службе, участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержан ранее судимый 39-летний житель Московской области.
По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.
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