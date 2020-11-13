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Путин предложил запуск механизма реализации общественно-значимых проектов россиян
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин предложил запуск механизма реализации общественно-значимых проектов россиян

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин высказал инициативу о запуске комплексного механизма реализации общественно-значимых проектов граждан страны. Свое предложение глава государства выразил в пятницу, 13 ноября, во время пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

Данную идею российский лидер предложил разработать правительству РФ, Агентству стратегических инициатив, а также корпорации ВЭБ.РФ. По словам Путина, важно превратить интересные замыслы россиян в жизнеспособные проекты, устранить, в частности, административные и законодательные барьеры, передает ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что большая пресс-конференция Владимира Путина может быть проведена 17 декабря 2020 года.

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